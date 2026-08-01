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مصر تعزي الجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة بومرداس

الشروق أونلاين
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مصر تعزي الجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة بومرداس
ح.م
العلم الجزائري والعلم المصري

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر، في بيان صحفي أصدرته وزارة خارجيتها أمس الجمعة، تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، ومقاسمتها للشعب الجزائري أحزانه في هذا الظرف العصيب.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

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