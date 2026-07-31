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الجزائر

مصر تعزّي الجزائر في ضحايا انقلاب حافلة بومرداس

الشروق أونلاين
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مصر تعزّي الجزائر في ضحايا انقلاب حافلة بومرداس
ح.م
انقلاب حافلة سياحية في بومرداس

أعربت مصر يوم الجمعة، عن تعازيها ومواساتها للجزائر حكومة وشعبا، في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن مقتل 25 مسافرا وإصابة 44 بجروح.

وجاء في بيان للخارجية المصرية:”تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة، في هذا المصاب الأليم. معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومشاطرتها للشعب الجزائري الشقيق أحزانه في هذا الظرف العصيب”.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم. تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.

ووقع الحادث الأليم صباح الجمعة، بعد انحراف وانقلاب حافلة سياحية قادمة من سطيف، وسقوطها في منحدر على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بالكرمة في ولاية بومرداس.

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