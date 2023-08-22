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مصر تعلن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

الشروق أونلاين
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مصر تعلن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “EG 5.2″، الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول العالم.

وكشفت وزارة الصحة في مصر أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور “أوميكرون EG 5.2”.

وأكدت “أن أعراض الإصابة بالمتحور EG 5.2 بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية”.

وينتمي المتحور الجديد لسلالة “إكس بي بي” المتحدرة من متحور “أوميكرون”، الذي لا يزال يحتل الصدارة لأكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في العالم.

وتؤكد الصحة العالمية أن المعطيات المتوفرة “لا تشير إلى أن السلالة الجديدة تشكل خطرا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليا، المتحورة من أوميكرون”.

وأوضحت المنظمة العالمية أن أكثر من 17 في المئة من الإصابات بكوفيد، التي رصدت في العالم منتصف جويلية، تعود إلى المتحورة “إي-جي.5”.

ولدى “آيريس” متحور خاص به يُعرف باسم “إي جي.5″، وهو سريع الانتشار أيضا، وفقا لخبراء في مجال الصحة الفيروسية.

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