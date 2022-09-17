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مصر تعلن رفع رسوم قناة السويس بنسبة 15 بالمئة

الشروق أونلاين
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مصر تعلن رفع رسوم قناة السويس بنسبة 15 بالمئة
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قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع يوم السبت، عن رفع رسوم عبور السفن بنسبة 15 بالمئة مع حلول 2023.

وتشكّل قناة السويس أحد أهم الموارد المالية لمصر، فضلا على تأمينها لما نسبته 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية.

وقال ربيع في بيان: “تمت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023”.

وبرّر المسؤول هذه الزيادة بالإشارة إلى “مستجدّات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري.. واستمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية”.

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