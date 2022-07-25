مصر تفرض زيادات جديدة في أسعار النقل بالقطار والميترو

كشف وزير النقل في مصر كامل الوزير عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر الميترو والقطارات، بداية من الشهر المقبل.

جاء ذلك في مداخلة أجراها الوزير مع برنامج تلفزيوني، قال فيها إنه قد تم اتخاذ القرار بالفعل، في انتظار مصادقة البرلمان والرئيس المصري عليه.

وأوضح وزير النقل المصري أن “الزيادة ستكون ضئيلة”، مضيفا:”نحن في مأزق، وديون شركة النقل وصلت إلى أكثر من 90 مليار جنيه”.

وتابع يقول: “إذا ارتفعت أسعار تذاكر القطارات بقيمة 2 أو 3 أو 5 جنيهات، فإنها فستظل أقل من أجرة الميكروباص (الحافلات الخاصة)”.

السيسي يعترف: مصر لا تمتلك أي ثروة سوى “الرمل والحجارة”

في 6 جويلية 2022، وفي سياق حديثه عن موجة الغلاء التي تعرفها بلاده، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تمتلك أي ثروات سوى الرمل والحجارة.

وحسب ما نقلته صحف محلية، فقد أقرّ السيسي بأنّ “دخل المواطن في مصر ليس كبيرا”. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البلاد “لا تمتلك ثروات سوى الرمل والرخام والحجر الجيري”.

وقال السيسي في كلمة ألقاها لدى افتتاح مشروعات “مصر الرقمية” إنّ “مداخيل المواطن المصري بصفة عامة ليست كبيرة، وبالتالي من الطبيعي أن يشعر بالضغط”.

وأضاف:”مصر لا يوجد بها ثروات سوى الرمل والرخام والحجر الجيري. وأقول هذا حتى لا يتوهم أحد أن في الدولة المصرية ثروات”.

وتابع:”جلست مع شيخ التنقيب، وسألته عن أخبارنا على خريطة الثروة المعدنية. فقال لي لدينا ثلاثة أشياء: رمل ورخام وحجر جيري”.

السيسي للمصريين: حاسبوني عندما يكون دخل مصر “ألف مليار دولار”

14 جوان 2022: لأن اقتصاد بلاده يعاني من ضغوط أزمة الحرب في أوكرانيا، طالب رئيس مصر عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده بالحدّ من توقعاتهم قبل أن تدخل خزائن الدولة مبالغ بقيمة تريليون دولار (ألف مليار دولار).

كان ذلك في كلمة ألقاها السيسي على هامش افتتاحه لمشروعات زراعية، حيث أشار إلى أن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا ناجمة عن الحرب في أوكرانيا، مُحذرا من تداعياتها على المصريين.

وقال السيسي في كلمته:”الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار.. وإنما أصبح موضوع محافظة على حالة الاستقرار في البلد، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟”.

قبل أن يضيف:”احنا لسه عظمنا مانشفش (عظامنا لم تجفّ). عظمنا ينشف لما تلاقوا دخلنا في السنة تريليون دولار حاسبوني، غير كده لسه بدري (لا يزال الوقت مبكرا)”.

السيسي لبوتين: مصر مستعدّة لدعم مساعي تسوية الأزمة الأوكرانية

وفي 9 مارس 2022، أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعداد مصر لدعم كافة المساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي يوم الأربعاء مع بوتين، حسب ما ذكره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وتبادل السيسي مع نظيره الروسي “الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية. حيث أكد الرئيس المصري ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا. والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين”.

وعبّر السيسي لمحدّثه عن “استعداد مصر لدعم هذا التوجّه. من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد. سواء ثنائياً، أو على الصعيد متعدد الأطراف”، وفق ما ذكره المصدر.