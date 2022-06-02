مصر تقترح تشكيل فرق عمل مع الجزائر للتعاون في مجال الطاقة

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، عن بعد، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، حول فرص التعاون بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد نوّه طرفا اللقاء “بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات. لاسيما في مجال البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، البتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL. وكذلك في مجال غاز البترول المميّع-وقود والهيدروجين”.

ودعا الوزير عرقاب بالمناسبة، الشركات المصرية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات بالجزائر. والاستفادة من المزايا التي يقدّمها القانون الجديد للمحروقات”.

من جهته، اقترح الوزير المصري “تكوين فرق عمل مشتركة للتشاور، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، مع نقل المعرفة والتكوين”.

“كما رحّب الجانبان بالحوار المستمرّ في إطار منتدى الدول المصدّرة للغاز، ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول”.