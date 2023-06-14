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مصر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى “بريكس”

الشروق أونلاين
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مصر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى “بريكس”

كشف السفير الروسي في القاهرة، أن مصر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وقال السفير غيورغي بوريسينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: “لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس.”

وتابع السفير قائلا: “مصر مهتمة جدا بالمبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة.”

وتجمع “بريكس” بين أكبر اقتصادات النمو في العالم. ويعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك  الجزائر، الأرجنتين، إيران، إندونيسيا، تركيا ومصر.

ومجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.

وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

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