-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مصر تنسحب من بعثة السلام بمالي

الشروق أونلاين
  • 40
  • 0
مصر تنسحب من بعثة السلام بمالي
أرشيف
جنود مصريون بقوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

كشفت الأمم المتحدة أن مصر أبلغتها وقف أنشطة قواتها ببعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، وذلك بعد أيام من مقتل مصريين في انفجار شمالي مالي.

ويوم 5 جويلية 2022، قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة في انفجار لغم أرضي في شمال البلاد.

وقالت الأمم المتّحدة في بيان إنّه “صباح الثلاثاء، انفجر لغم أرضي بآلية مدرّعة كانت في عداد قافلة لوجستية تابعة لمينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) على طريق تيساليت-غاو”.

مقالات ذات صلة
 الصحة العالمية تدعو إلى فرض ارتداء الكمامات مجددا

 الصحة العالمية تدعو إلى فرض ارتداء الكمامات مجددا

وزير الدفاع الإسباني السابق: النظام المغربي ليس ديمقراطيا

وزير الدفاع الإسباني السابق: النظام المغربي ليس ديمقراطيا

وزيرة خارجية بريطانيا تنضم إلى السباق لخلافة جونسون

وزيرة خارجية بريطانيا تنضم إلى السباق لخلافة جونسون

القضاء الفرنسي يطالب بمثول الداعية طارق رمضان للمحاكمة بتهم الاغتصاب

القضاء الفرنسي يطالب بمثول الداعية طارق رمضان للمحاكمة بتهم الاغتصاب

منشورات حول دور هيلاري كلينتون في مقتل رئيس الوزراء الياباني تحدث جدلا

منشورات حول دور هيلاري كلينتون في مقتل رئيس الوزراء الياباني تحدث جدلا

دولة ثالثة تعترف باستقلال “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” عن أوكرانيا

دولة ثالثة تعترف باستقلال “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” عن أوكرانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد