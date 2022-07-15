مصر تنسحب من بعثة السلام بمالي

كشفت الأمم المتحدة أن مصر أبلغتها وقف أنشطة قواتها ببعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، وذلك بعد أيام من مقتل مصريين في انفجار شمالي مالي.

ويوم 5 جويلية 2022، قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة في انفجار لغم أرضي في شمال البلاد.

وقالت الأمم المتّحدة في بيان إنّه “صباح الثلاثاء، انفجر لغم أرضي بآلية مدرّعة كانت في عداد قافلة لوجستية تابعة لمينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) على طريق تيساليت-غاو”.