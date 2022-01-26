مصر تُروّض الفيلة بـ “سياط” ركلات الترجيح

تأهّل منتخب مصر مساء الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وفازت مصر على كوت ديفوار بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، ضمن إطار ثمن نهائي “كان” 2022. تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديموقراطية.

وشهدت المواجهة إصابة متوسط ميدان منتخب كوت ديفوار فرانك كيسيي وخروجه في الدقيقة الـ 30، وعوّضه زميله سيري دي. مثلما هو الشأن لِحارس مرمى فريق مصر محمد الشناوي في الدقيقة الـ 88، وحلّ محلّه حامي العرين محمد أبو جبل.

وفي سلسلة ركلات الترجيح، كان المدافع الإيفواري إيريك بايلي الوحيد الذي أهدر فرصته، فيما نجم النجم المصري محمد صلاح في إهداء بطاقة التأهّل لِفريقه، بعد تنفيذه بِنجاح لِآخر ركلة.

وفي مباراة ربع النهائي مساء الـ 30 من جانفي الحالي، يلعب منتخب مصر مع الفريق المغربي.