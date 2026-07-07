-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مصر تُفرّط في فوز وتأهّل تاريخيَين

الشروق الرياضي
  • 921
  • 0
مصر تُفرّط في فوز وتأهّل تاريخيَين
ح.م

فرّط منتخب مصر لِكرة القدم مساء الثلاثاء في فوز وتأهّل تاريخيَين، أمام الأرجنتين بطلة النسخة الماضية لِكأس العالم.

وخسرت مصر بِنتيجة (2-3) أمام الأرجنتين، في مباراة ثمن نهائي مونديال 2026.

ولُعبت هذه المواجهة بِمدينة أطلنطا الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة فرانسوا لو تيكسيي من فرنسا.

وكان منتخب مصر متقدّما في النتيجة بِهدفَين، وقّعهما المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 15، والمهاجم مصطفى زيكو في الدقيقة الـ 67.

وانتفضت الأرجنتين في ربع ساعة الأخير وأمضت ثلاثية، بِواسطة: لاعب الخط الخلفي كريستيان روميرو في الدقيقة الـ 79، والمهاجم ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 83، ومتوسط الميدان إنزو فرنانديز في الدقيقة الـ 90+2.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 21، أهدر القائد الأرجنتيني ميسي ركلة جزاء.

وفي الدور ربع النهائي فجر الأحد المقبل، تُواجه الأرجنتين الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.

وتُقام مباراة منتخبَي سويسرا وكولومبيا مساء الثلاثاء.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هاري كين يفقد صوته بعد التأهل إلى ربع نهائي المونديال

بالفيديو.. هاري كين يفقد صوته بعد التأهل إلى ربع نهائي المونديال

ودّيتان لإناث “الخضر”

ودّيتان لإناث “الخضر”

سعدان أبهر سانتانا وتيار “الخضر” كاد يجرف البرازيليين

سعدان أبهر سانتانا وتيار “الخضر” كاد يجرف البرازيليين

الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري

الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري

محرز يتفاعل مع الرسائل الموجهة إليه من زملائه السابقين

محرز يتفاعل مع الرسائل الموجهة إليه من زملائه السابقين

السذاجة والعناد والهدايا الدفاعية حرمت “الخضر” من مسيرة مثالية

السذاجة والعناد والهدايا الدفاعية حرمت “الخضر” من مسيرة مثالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد