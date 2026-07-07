مصر تُفرّط في فوز وتأهّل تاريخيَين

فرّط منتخب مصر لِكرة القدم مساء الثلاثاء في فوز وتأهّل تاريخيَين، أمام الأرجنتين بطلة النسخة الماضية لِكأس العالم.

وخسرت مصر بِنتيجة (2-3) أمام الأرجنتين، في مباراة ثمن نهائي مونديال 2026.

ولُعبت هذه المواجهة بِمدينة أطلنطا الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة فرانسوا لو تيكسيي من فرنسا.

وكان منتخب مصر متقدّما في النتيجة بِهدفَين، وقّعهما المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 15، والمهاجم مصطفى زيكو في الدقيقة الـ 67.

وانتفضت الأرجنتين في ربع ساعة الأخير وأمضت ثلاثية، بِواسطة: لاعب الخط الخلفي كريستيان روميرو في الدقيقة الـ 79، والمهاجم ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 83، ومتوسط الميدان إنزو فرنانديز في الدقيقة الـ 90+2.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 21، أهدر القائد الأرجنتيني ميسي ركلة جزاء.

وفي الدور ربع النهائي فجر الأحد المقبل، تُواجه الأرجنتين الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.

وتُقام مباراة منتخبَي سويسرا وكولومبيا مساء الثلاثاء.