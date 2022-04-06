مصر: “شوكولاتة بالمخدرات” تثير الجدل وتحرك رسمي

أثار خبر العثور على نوع شوكولاتة مستورد يحتوي على نبات الخشاش المخدر تخوفاً واسعاً في الشارع المصري وحرك الجهات الأمنية لفتح تحقيق.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أنها سحبت عينات من الشوكولاتة المذكورة لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وقالت إن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

وكانت البداية عندما تم العثور على أنواع مخدرات في تحليل أشخاص غير مدخنين بالأساس، وبعضهم مسؤول في وظائف حساسة ومهمة، وفقاً لتصريحات الرئيس السابق لجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار.

وكان “نصار”، أول من يلفت انتباه الرأي العام، إلى مثل هذه القضية الحساسة، حيث نشر على حسابه الخاص عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك تحذيراً رسمياً.

وقال: “منذ مدة ليست بالقصيرة شكا كثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، وهو ما عرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر”.

وأوضح أن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، هو تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشخاش في مكوناتها.

ونشر الرئيس السابق لجامعة القاهرة بعض ملصقات عن تلك المنتجات أوضحت أنها تحتوي بالفعل على نبات الخشخاش، وهو المصدر الرئيسي للمواد المخدرة مثل الأفيون والهيروين والمورفين.