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مصر: علاء مبارك ينشر تغريدة “مثيرة للجدل” عن والده

الشروق أونلاين
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مصر: علاء مبارك ينشر تغريدة “مثيرة للجدل” عن والده
أرشيف
علاء حسني مبارك

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق تغريدة “مثيرة للجدل”، في ذكرى ميلاد والده الموافقة لـ4 ماي.

وقال مبارك الإبن في تغريدته:”قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها أبدا لن تغيب طوال الوقت. وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق، لكنه ابداً لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته”.

وأضاف:”وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ. لكنهم أبدا لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره”.

وانتقد متابعون لحساب علاء مبارك على تويتر، ماجاء في تغريدته عن فترة حكم الرئيس حسني مبارك، التي استمرّت 29 عاما.

وقال أحد المعلّقين مخاطبا علاء مبارك:”أتفهم موقفك فى الدفاع عن والدك. لكن هل يمكن أن تقدّم لنا كشف حساب بما تمتلكه الأسرة؟”.

فيما اعتبر معلّق آخر أن “مصر كلّها ستترحّم على الرئيس مبارك وأيامه”، مضيفا:”أتذكر مقولته الشهيرة وسيشهد التاريخ، و بالفعل التاريخ يشهد”.

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