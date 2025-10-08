مصر في المونديال

حجز منتخب مصر لِكرة القدم مساء الأربعاء، بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وفازت مصر بِثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي، لِحساب الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

وعن نفس الفوج الأول، فازت بوركينا فاسو (0-1) على سيراليون، وتغلّبت إثيوبيا على غينيا بيساو بِالنتيجة ذاتها.

وعليه تشكّل جدول الترتيب كما يلي:

1- مصر 23ن

2- بوركينا فاسو 18ن

3- سيراليون 12ن

4- غينيا بيساو 10ن

5- إثيوبيا 9ن

6- جيبوتي 1ن

وقبل جولة واحدة عن اختتام التصفيات، تأهّلت مصر رسميا لِنهائيات كأس العالم، ويُمكن لِبوركينا فاسو أن تلحق بها، بِشرط: حيازة أحسن رتبة ثانية (أربع تذاكر لِتسعة منتخبات)، والفوز لاحقا بِأربع مقابلات فاصلة، الأخيرتَين منها أمام منافسَين غير إفريقيَين.

وقبل نسخة 2026، سبق لِمنتخب مصر المشاركة ثلاث مرات في المونديال، آخرها في طبعة روسيا 2018.