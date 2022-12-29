مصر: محاكمة داعية شهير بتهمة الإساءة للمسيح عيسى

يصدر القضاء المصري، الخميس، حكمه في حق الداعية الشهير، مبروك عطية، بعد إساءته للمسيح عيسى واتهامه بازدراء الأديان.

وكان محام قد قدم جنحة مباشرة ضد عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بالأزهر، مبروك عطية، بتهمة ازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال المحامي إن عطية قام بازدراء الأديان بعدما وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية، وفقا لصحيفة “الأهرام”.

وقال الداعية في الفيديو المتداول عبر الشبكات:” كل كلمة قالها سيدنا عيسى في موعظة الجبل.. بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ”.

وتشكل تلك التصريحات جريمة ازدراء للأديان وتهديدا للوحدة الوطنية وتقويضا للسلام الاجتماعي، وفقا لموقع “صدى البلد”.

وحسب المادة 98 من قانون العقوبات المصري: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس”.