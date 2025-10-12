-- -- -- / -- -- --
مصر.. مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سير بشرم الشيخ   

الشروق أونلاين
جانب من الحادث

أعلنت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري، إثر حادث سير أليم وقع في مدينة شرم الشيخ أثناء تأديتهم مهام عملهم.

وأوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس”، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر.

كما تسبب الحادث في إصابة كل من عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز اليعقوبين، اللذين يتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

 وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان، إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.

وكان الوفد القطري ينسق زيارة الوفد الرسمي لمدينة شرم الشيخ التي تتوقع وصول قادة دول لحضور مراسيم توقيع اتفاق وقف الحرب الصهيونية على غزة.

