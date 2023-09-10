مصر : معدل قياسي للتضخم وأسعار المواد الغذائية ترتفع بـ 70 بالمئة

بلغ التضخم في مصر خلال شهر أوت الماضي رقما قياسيا بمعدل 39.7 بالمئة، بعد أن كان 38.2 بالمئة شهر جويلية الماضي.

بلغ معدل التضخم في مصر رقما قياسيا جديدا شهر أوت الماضي، حسب الأرقام الرسمية التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد 10 سبتمبر.

وقد بلغ التضخم في مصر خلال شهر أوت الماضي معدل 39.7 بالمئة، بعد أن كان 38.2 بالمئة شهر جويلية، حسب منحى التضخم الذي نشره الجهاز. وهو منحنى يبدو أنه مستمر في الصعود.

وقد ارتفعت الأسعار في مصر في العديد من القطاعات، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في موجة تضخم في العالم. وذلك بارتفاع في أسعار المواد الأساسية كالغذاء والطاقة بأنواعها وكذلك المواد الخام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 70 بالمئة مقارنة بأسعارها شهر جويلية الماضي. وكانت كل من الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه من المواد التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وخسر الجنيه المصري منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 قرابة 60 بالمئة من قيمته.