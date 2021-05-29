مصر.. نجاح تعويم سفينة جانحة جديدة بقناة السويس

بعد عطب في محركها

أعلنت هيئة قناة السويس نجاح تعويم سفينة حاويات سنغافورية جنحت إثر عطل مفاجئ أثناء عبورها بالمجرى الملاحي.

وكشفت هيئة قناة السويس، في بيان لها، أن تعويم السفينة تم بنجاح ويعد الثاني بعد حوالي شهرين على جنوح سفينة الحاويات البنمية “إيفرغيفن” والتي عطلت الممر الملاحي 6 أيام.

وأفاد البيان بـأن “جنوح سفينة الحاويات السنغافورية جراء حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها، خلال عبورها الجمعة”.

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وكانت وكالة “رويترز”، كشفت بأن سفينة حاويات تعطلت، الجمعة، في قناة السويس.

ونقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس ذكرها أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوبا، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر بقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.