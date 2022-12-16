مصر والجزائر كانا سيقدمان عروضا أفضل من الكاميرون في المونديال

الدولي المصري السابق نادر السيد يؤكد:

قال نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك سابقا، أن منتخبي مصر والجزائر، كانا سيقدمان عروضا مميزة في كأس العالم 2022 بقطر، وهذا مقارنة بما قدمه السنغال والكاميرون.

وأكد أسطورة الزمالك في تصريحات أدلى بها لموقع “فوت أفريك” أن المنتخبين المصري والجزائري يملكان من المؤهلات ما يسمح لهما من تقديم مونديال في المستوى لو أنهما تمكنا من التأهل، وفي ذات الشأن، قال نادر السيد: “الأمر الأكيد بالنسبة لي، هو أن مصر والجزائر كانا سيقدمان عروضا أفضل من السنغال والكاميرون لو شاركا في مونديال قطر”، مضيفا :”الجزائر على سبيل المثال كانت ستقدم عروضا كبيرة، باعتبار أن الإمكانيات الفنية للاعبيها أفضل بكثير مقارنة بالكاميرون، بجانب الدعم الجماهيري الذي كان سيحصل عليه اللاعبون في قطر، بما كان سيدفعهم لتقديم أفضل مستوى ممكن”.

ولا يختلف الأمر عن المنتخب المصري حسب الحارس الدولي السابق الذي أكد التحكيم حرم المنتخبين من التواجد في العرس العالمي: “نفس الأمر ينطبق على مصر، ولكن بعض العوامل مثل التحكيم حرمت كلا المنتخبين من المشاركة في كأس العالم، ومن وجهة نظري، فإن النسخة الحالية للمونديال خسرت الكثير في غياب المنتخبين”.

إلى ذلك، يرى نادر السيد بأن ما قدمه المنتخب المغربي في المونديال يعكس تقارب مستوى المنتخبات المشاركة “في هذا المونديال، المغرب مثلا أظهر أن فارق المستوى بين المنتخبات المشاركة لم يكن كبيرا، حيث أن المباريات في غالب الأحيان كانت تحسم بتفاصيل بسيطة، خاصة في ظل امتلاك كل منتخب مجموعة من اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية”.

يذكر أن منتخبي “الفراعنة” و”محاربي الصحراء” فشلا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعد خسارتهما في الدور الفاصل الأول أمام السنغال والثاني أمام الكاميرون، وهذا في ظروف غير عادية ما تزال لحد الآن تثير الجدل وسط أنصار المنتخبين، وهذا بسبب أخطاء تحكيمية كارثية.