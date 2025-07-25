مصر وقطر تعلنان “إحراز بعض التقدم” في المفاوضات حول غزة

نشرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانا لها اليوم الجمعة، 25 جويلية، تؤكد فيه أن مصر وقطر تواصلان “جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.”

وأشارت الدولتان في البيان “إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع”، وأكدتا “أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة.”

الدولتان قالتا في البيان إن التسريبات التي تتداولها بعض وسائل الاعلام “لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.”

كما أكدتا أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزمان “باستكمال الجهود وصولاً إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع.”

وفي وقت سابق اتهم المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، حركة حماس بأنها “لا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء”، وتتصرف “بأنانية”، معلنا أن واشنطن قررت إعادة فريقها من الدوحة لإجراء مشاورات وأنها ستدرس خيارات بديلة لاستعادة الأسرى الصهاينة.

وهي التصريحات التي أعربت الحركة عن استغرابها منها مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دام لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها “تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة”.