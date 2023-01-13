مصر: ياسمين عز أمام التحقيق بسبب دعوة المرأة لاحترام زوجها

قررت نقابة الإعلاميين في مصر إحالة مقدمة البرامج ياسمين عز إلى التحقيق بناء على شكاوى عديدة وردت إليها عقب تصريحات عز المثيرة للجدل.

وقال نقيب الإعلاميين طارق سعده، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.

وكانت ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل خلال الآونة الأخيرة بعد حديثها عن كيفية تعامل المرأة مع زوجها ودعوتها لحترام زوجها.

وأثارت تصريحات الإعلامية ياسمين عز، من السيدات، وآخرها الدكتوره مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي المرأة.

كما طالب البعض بوقف برنامجها، وعدم إذاعته مرة أخرى.

وأعلنت عز على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك سبب عدم إذاعة حلقة جديدة من برنامجها على فضائية “إم بي سي مصر”، الخميس، قائلة: “دائمًا نعرض حلقة معادة في يوم الماتش”.

وذكرت في منشور لها، على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أن برنامجها مستمر في العرض وفق المواعيد المحددة له الساعة السادسة مساءً.

حرب افتراضية بين إعلاميتين شهيرتين بسبب الرجل!

وفي وقت سابق اشتعلت حرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين إعلاميتين شهيرتين، بسبب العلاقة بين الرجل والمرأة ومقارنة نشطاء لتصريحات كل واحدة منهما.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أشعل رواد السوشيال ميديا بإشعال حربا افتراضية بين الإعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز.

وأبرز نشطاء التناقض بين مواقف كل منهما فيما يتعلق بتعامل المرأة والرجل، فياسمين عز حسبهم تدافع عن الرجل أكثر من الرجال.

أما رضوى الشربيني فمعروفة بدفاعها الشرس عن المرأة، وازدرائها الرجال، لدرجة أن الكثيرن اطلقوا عليها لقب “خرابة البيوت”.

ويرى البعض أن آراءهما تتسم بالتعصب سواء لجانب الرجل أو لجانب المرأة، وعليه فمن البديهي أن تشتعل الحرب.

وتصور نشطاء رد فعل الشربيني من تصريحات عز، خاصة الأخيرة، متخيلين أن يصل غضب الأولى لدرجة الإصابة بجلطة.

وقال البعض إن الشربيني تقول في قرارة نفسها أن عز هدمت كل ما بنته.

وتساءل مغردون عن الجدوى من تصريحات الإعلاميتين، وهل كان الرجال والنساء في حالة انقطاع عن التواصل؟

وطالب آخرون بعقد مناظرة بين الإعلاميتين، بشرط أن تكون مصورة، لنرى من منهن على حق ومن ستنتصر في النهاية.

ووصلت التعليقات لدرجة أن أحد المغردين كتب: “لو لقيت واحدة مش عاجبها آراء رضوى الشربيني وياسمين عز هتجوزها حالا”.

وسبق، وعلقت الإعلامية ياسمين عز على تصريحاتها المتعلقة بالمرأة والرجل، مشيرة إلى أنها لا تتعرض للهجوم من قٍبل الرجال لأنها شخصية بريئة.

وقالت عز: “جماعة الست تبات برا والتحريض على خراب البيوت والصوت العالي بيتضايقوا من كلامي ومن جملتي إن مفيش كرامة بين الزوجين”.

وأضافت: “دي بتكون واحدة مشوعطة وبقول لها إنتي إيه دخلك بين المتزوجين؟ ومتجيش هنا تاني لأن كلامي عن الحنية للست المتهنية ومنطقتي محذورة عليكي لأن كلها دلع ولو قربتي هتتحرقي”.