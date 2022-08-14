مصر: 35 قتيلا في حريق شبّ في كنيسة بمحافظة الجيزة

لقي 35 شخصا حتفهم وأُصيب 45 آخرون بجروح، في حريق شبّ يوم الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر، حسب ما نقلته رويترز عن مصادر أمنية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور على فيسبوك: “أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة”.

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس، لتعزيته في ضحايا حريق الكنيسة، حيث أكد “التزام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم”.

من جهتها، أكدت النيابة العامة المصرية أنها ستفتح تحقيقا في حريق الكنيسة، لتعلن عن نتائجه فور التوصّل إليها. في حين أفادت وزارة الداخلية بأن حريق الكنيسة نجم عن خلل كهربائي في أجهزة التكييف.