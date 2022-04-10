مصطفى بيراف يدعم بلماضي ويكشف عن موقفه في قضية الحكم غاساما

فيما أكد دعمه للرياضة الجزائرية ودفاعه عن مصالحها في الهيئات العالمية

أكد رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الجزائري مصطفى بيراف، دعمه غير المحدود للرياضة الجزائرية وحرصه الدائم على الدفاع عن مصالح بلده لدى الهيئات العالمية.

وأبدى مصطفى بيراف رأيه بخصوص الشكوى التي قدمتها الجزائر للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ضد حكم مباراة الإياب ما بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، الذي تسبب في حرمان الخضر من التأهل إلى كأس العالم. علما أن لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم هي بصدد التحقيق في حيثيات موقعة ملعب البليدة، بعد التظلم الذي قدمه الاتحاد الجزائري للعبة (الفاف)، ضد حكم المباراة، الغامبي بكاري غاساما، وستعلن عن قراراتها خلال اجتماعها القادم يوم 21 أفريل الجاري.

وقال بيراف: “كانت هذه الهزيمة محنة مؤلمة على جميع الجزائريين وهناك من اتهم الحكم بتأثيره على النتيجة النهائية للمباراة، بسبب جملة من أخطاء التحكيم التي ارتكبت خلال هذه المواجهة، لكن هذا الكلام يجب أن يكون مدعوما بالأدلة والحجج حتى نرى نتيجته”.

إلى ذلك، أضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السابق في الحوار الذي خص به موقع “كل شيء عن الجزائر” بأنه لم يبخل في أي وقت من الأوقات في الدفاع على مصالح الرياضة الجزائرية في الهيئات الدولية، لكن في الخفاء ومن دون شوشرة. وقال: “أقدم ما هو ضروري لبلدي ولكن دون ضجة أتمنى التوفيق لكل المنتخبات الإفريقية وأنا واثق من أن منتخبنا سيعود أقوى من ما كان عليه”.

وأكد مصطفى بيراف ثقته في الهيئات المختصة بدراسة هذا النوع من القضايا، لإصدارة القرارات الصحيحة دون انحياز لطرف على طرف آخر. وقال: “لندع الهيئات المختصة تتخذ قراراتها بسيادة كاملة وتفعل كل شيء لضمان بقاء اللعب النزيه والصداقة بين شباب بلداننا العظيمة، فإن الرياضة تعد أضمن وسيلة لتوحيد الشباب وتعليمهم، فهي تطور الانسجام والأخوة عبر جميع الدول الإفريقية بطريقة متزايدة باستمرار في الرياضة”.

من جهة ثانية، ينادي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية للحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب الوطني، من خلال تجديد الدعم في الناخب الوطني، جمال بلماضي ولاعبيه، وهو ما من شأنه أن يساعد على نهوض المنتخب الوطني من جديد وفي أسرع وقت. وقال: “جمال بلماضي رجل يتمتع باستقامة أخلاقية وفكرية كبيرة ولديه إمكانيات كبيرة، دعونا نثق به ونتركه مع هؤلاء اللاعبين الرائعين يجدون طريقا للتعافي كما فعلوا الكثير من قبلنا، الانتقادات والتهديدات لا تعيد بناء فريق”.