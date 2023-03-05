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رياضة

مصطفى بيراف يكرّم في موريتانيا

عمر سلامي
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مصطفى بيراف يكرّم في موريتانيا
ح.م
مصطفى بيراف

كرّم رئيس رابطة اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية، الجزائري مصطفى بيراف، خلال مأدبة عشاء أقامها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.
وأقامت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، السبت، مأدبة عشاء على شرف ضيوف اللجنة الأولمبية والرياضية الموريتانية، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية الذي احتضنته موريتانيا.

وتم بعد مأدبة العشاء، تكريم مصطفى بيراف وأسماء أخرى من أعضاء الوفد الأولمبي الإفريقي، وألقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الموريتانية عبد الرحمن عثمان، ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحي، كلمة ترحيبية بالضيوف.

وتولى مصطفى بيراف الحديث باسم الضيوف الأفارقة بصفته رئيس رابطة اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية.

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