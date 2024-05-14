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رياضة

مصطفى زغبة ضمن التشكيلة المثالية

الشروق أونلاين
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مصطفى زغبة ضمن التشكيلة المثالية

اختير الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع في البطولة السعودية لكرة القدم بـ”دوري روشن”.

وكان الحارس الدولي الجزائري، قد تألق في الداربي الذي انتهى على وقع التعادل السلبي بين ناديه ضمك والمضيف أبها، حيث نجح زغبة في صد ضربة جزاء سددها الهداف البولندي غريغورز كريشوياك في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وينتظر ان يكون الحارس زغبة ضمن قائمة مدرب “الخضر”  بيتروفيتش تحسبا للمواجهتين امام غينيا يوم 6 جوان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي وضد اوغندا في العاشر من نفس الشهر بكامبالا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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