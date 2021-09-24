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رياضة
الجولة الرابعة من تصفيات كاس العالم 2022

مصطفى غربال لإدارة مباراة غينيا السودان

م.ياسين
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مصطفى غربال لإدارة مباراة غينيا السودان

اختارت الاتحادية الدولية لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لادارة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، بين المنتخبين الغيني، ونظيره السوداني المقررة في التاسع من أكتوبر القادم بالمغرب.

وأسندت مهمة تحكيم المباراة للدولي الجزائري مصطفى غربال بمساعدة الثنائي، عبد الحق اتشعلي و مقران قوراري،ولحلو بن براهم كحكم رابع،في حين اختارت الفيفا المصري جمال الغندور كمراقب للحكام.

وكان الدولي الجزائري مصطفى غربال قد أدار بامتياز مباراة السوبر المصري بين الاهلي المصري و طلائع الجيش و انتهت بتتويج الطلائع بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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