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الجزائر

مصطفى ياحي يخلف زيتوني مؤقتا على رأس الأرندي

الشروق أونلاين
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مصطفى ياحي يخلف زيتوني مؤقتا على رأس الأرندي
ح.م
جانب من اجتماع المكتب الوطني للأرندي

أعلن المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) يوم الأحد في بيان، تكليف عضو المكتب الوطني البروفيسور مصطفى ياحي، بالتسيير المؤقت لشؤون الحزب، خلفا للأمين العام الطيب زيتوني الذي عيّن وزيرا للتجارة.

وعقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري مساء السبت، برئاسة الطيب زيتوني. “لدراسة الوضعية التنظيمية للحزب، وبحث مستجدات الأوضاع الوطنية والدولية”.

“وصادق الاجتماع على تكليف ياحي، بالتسيير المؤقت للشؤون الجارية واليومية للحزب. أثناء غيّاب السيّد الأمين العام وتفرّغه لمهامه الحكومية”، يوضح البيان.

وعُيّن الطيب زيتوني، الذي يشغل منصب الأمين العام في الحزب منذ صيف 2020، وزيرا للتجارة وترقية الصادرات. خلفا لسابقه كمال رزيق، في تعديل جزئي لتشكيلة الحكومة.

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