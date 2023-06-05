مصفوت الإماراتي يجدد عقد مدربه الجزائري فؤاد بومضل

تثميناً للجهود التي بذلها في الموسم الماضي

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت الإماراتي، حمد الكعبي، عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول للنادي، الجزائري فؤاد بومضل، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد لموسم واحد.

وقال حمد الكعبي في تصريحات صحفية إنه تم أيضا تجديد عقد مساعد المدرب الجزائري أيمن النويدري، ومدرب حراس المرمى حسين حربي، وذلك تثميناً للجهود التي تم بذلها في الموسم الماضي، وقادت إلى تحقيق النادي نتائج إيجابية مميزة.

بدوره، أعرب المدرب بومضل، لـ في تصريحات خص بها جريدة “الإمارات اليوم”، عن امتنانه لثقة مجلس إدارة النادي رئيساً وأعضاء وتجديد التعاقد معه وكادره الفني، وقال: “جددت التعاقد مع إدارة النادي بهدف الاستقرار الفني، ونتطلع معاً لمواصلة العطاء الكروي الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي للدوري، وقاد الفريق للوصول للمركز الرابع في الترتيب الختامي للبطولة، والذي يعتبر أفضل إنجاز لفريق مصفوت في تاريخه الكروي”.

وتابع: “الإنجاز الذي تحقق في الموسم الماضي، هو محصلة جهود مشتركة لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين معاً، ما أسهم في تحقيق أفضل النتائج، ونتطلع معاً إلى العمل بالأسلوب ذاته في الموسم المقبل، وهو العمل كأسرة واحدة تعمل بهدف واحد”.

علما أن المدرب الجزائري فؤاد بومضل قد انتقل منذ سنة تقريبا إلى نادي مصفوت الإماراتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتية بعقد لموسم واحد،وخلف يومها المدرب الأسبق عبد الغني المهري. وسبق للمدرب الجزائري أن درب أكابر نادي حتا الإماراتي الذي حقّق معه مرتبة مشرفة باحتلاله المرتبة الخامسة.

علما أن بومضل فؤاد، ابن مدينة موزاية، يبلغ من العمر 36 سنة، مستشار رياضي، بالمركب المتعدد الرياضات بولاية البليدة سابقاً، ومدرب في اتحاد العاصمة الجزائري خلال الثماني سنوات الماضية مع مختلف الفئات من فئة أقل من 13 سنة إلى أقل من سنة18، متحصل على بطل ولاية الجزائر مع أصاغر اتحاد العاصمة سنة 2014-2015، ووصل لنهائي كأس الجزائر مع فئة أقل من 15 سنة وأقل من 18.