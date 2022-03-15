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الجزائر

مصلحة جديدة للتكفل بالأطفال المصابين بالسرطان بالجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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مصلحة جديدة للتكفل بالأطفال المصابين بالسرطان بالجزائر العاصمة

أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد  عن افتتاح  مصلحة جديدة تسع لـ 120 سريرا قصد التكفل بالأطفال المصابين بالسرطان على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي “لمين دباغين” بباب الوادي، قريبا.

وأكد بن بوزيد أثناء زيارته إلى مصلحة طب أورام الأطفال على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، الإثنين، أنه “سيتم قريبا افتتاح مصلحة بطاقة 120 سرير على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي “لمين دباغين” بباب الوادي قصد التكفل بمختلف الامراض السرطانية التي تصيب الأطفال”.

كما كشف الوزير أيضا عن إنشاء مصلحة في طب الأورام للبالغين والأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس”.

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