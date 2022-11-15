مصلحة مكافحة الاتجار بالمخدرات تحجز أزيد من 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين

تمكنت بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين.

وأفاد بيان للمديرية العام للأمن الوطني، ان الشبكة الإجرامية تتكون من سبعة أشخاص، من بينهم 6 من جنسيات إفريقية يقيمون بطريقة غير شرعية، ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات الصلبة “الهيروين والكوكايين”.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن ضبط 5 كلغ من الهيروين، 550 غ من الكوكايين، 108غ خليط مواد مخدرة “التشوشنة”.

كما تمكنت ذات المصالح، من حجز واسترجاع مركبة ودراجة نارية تستعمل في نقل هذه المخدرات، أدوات ومستحضرات تستعمل في مزج وتحضير مخدر “التشوشنة”.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عن قضية، تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، التهريب، الاستيراد، النقل والتخزين، مع المتاجرة والبيع للمخدرات الصلبة، بطريقة غير مشروعة، من شأنها المساس بالصحة العمومية.