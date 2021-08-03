مصمودي في طريقه إلى للنجم الساحلي

ميركاتو

قالت مصادر صحفية تونسية أن مدافع مولودية وهران بوعلام مصمودي وصل إلى تونس،ومن المنتظر أن يمضي عقدا بثلاثة مواسم مع النجم الرياضي الساحلي في صورة الإتفاق النهائي،لاعتبار أنه حر من أي التزان بنهاية عقده مع الحمراوة.يذكر أن النجم الساحلي انتدب كذلك لاعبا آخر من الجزائر وهو إلياس بن يوسف متوسط ميدان شبيبة القبائل السابق وتمت إعارته لأمل حمام سوسة.

الشاب بوعالية يمدد عقدة لأربعة مواسم

مدد متوسط الميدان الهجومي، كسيلة بوعالية، العقد الذي يربطه بفريق شبيبة القبائل لمدة أربعة مواسم، وفق ما أعلنه النادي الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.وأفاد النادي “القبائلي” عبر بيان رسمي: “شبيبة القبائل مسرورة بإعلان الالتزام الجديد للموهبة الشابة للنادي، كسيلة بوعالية. وسط الميدان الهجومي وقع على عقد جديد يمتد لأربع سنوات. نتمنى المزيد من النجاحات لإبن منطقة عين الحمام”.وتسعى إدارة نادي شبيبة القبائل إلى إقناع اللاعبين المتواجدين في نهاية فترة عقودهم عبر استعمال خطاب مقنع من أجل مواصلة مغامرتهم مع فريق منطقة “جرجرة”.

قادري يقترب من كورتوا البلجيكي

يقترب وسط ميدان نادي بارادو المنتخب المحلي عبد القهار قادري من التوقيع على عقد مع نادي كورتوا لثالث سنوات كاملة بقيمة 500 ألف يورو، فيما يتحصل فريقه على قيمة 50 بالمائة من أيصفقة إنتقاله مستقبلا لنادي محترف.وبذلك يتعذر على لاعب بارادو المشاركة في كأس العرب للأمم شهرديسمبر المقبل، ليكون خسارة جديدة من تعداد بوقرة الذي كان يعول على خدمات قادري في هذه المنافسة.

وفاق سطيف يريد 30 مليار سنتيم لتسريح عمورة

أكد عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الأحد، تمسك الفريق بالحصول على 1.5 مليون يورو ما يعادل 30 مليار سنتيم مقابل التخلي عن مهاجمه الواعد محمد الأمين عمورة.

وكشف سرار، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن نادي ميتز الفرنسي قدم عرضا أوليا بقيمة 750 ألف يورو لضم عمورة، قبل أن يرفع عرضه بـ100 ألف يورو. كما لفت إلى أن نادي أنطاليا سبور التركي، الذي تعاقد مؤخرا مع مهاجم وفاق سطيف الآخر حسام الدين غشة، اقترح نفس العرض المالي الذي قدمه نادي ميتز أي 850 ألف يورو.وأشار سرار إلى أن ناديا روسيا، أبدى هو الآخر اهتمامه بالتعاقد مع عمورة، مؤكدا أن سطيف لن يفرط في اللاعب بأقل من 1.5 مليون يورو.

كريم عريبي في الترجي‎‎ التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن مهاجم نادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، بات على وشك التوقيع لفائدة الترجي الرياضي التونسي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية.وحصلت إدارة الترجي على توقيع نادي نيم الفرنسي، فيما يتعلق بصفقة انتداب المهاجم الجزائري، بعد أن حصل الاتفاق بين جميع الأطراف على كل التفاصيل ولم يبق سوى قدوم المعني إلى تونس خلال الأيام القليلة القادمة لإمضاء العقد بصفة رسمية.

ووفقا لمصادر صحفية فإن الترجي قد أرسل بروتوكول التعاقد إلى الفريق الفرنسي في نهاية الأسبوع قبل أن يتسلمه موقعا عليه، ويمكن التأكيد أن الصفقة قد حسمت بما أن الفريقين قد اتفقا حول كافة التفاصيل بما في ذلك الجوانب الإجرائية والمالية حيث سيكلف انتداب عريبي إدارة الترجي الرياضي مبلغا قدره 400 ألف أورو. وأضاف الموقع التونسي أنه لم يبقى للإعلان عن الصفقة إلا وصول كريم عريبي إلى تونس للخضوع إلى الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا وهو ما ينتظر أن يتم في الأسبوع الجاري.

بن شيخة يشترط 6 لاعبين للبقاء

قدم الجزائري عبد الحق بن شيخة، شروطه لإدارة نادي الدفاع الجديدي، من أجل الاستمرار في الإشراف على العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل.وقالت مصادر مقربة من المدرب والنادي ان بن شيخى اشترط دعم صفوف الفريق بما لا يقل عن 6 لاعبين من أصحاب الخبرة، وأن تكون التعاقدات الصيفية قوية عكس الموسم المنصرم، وأن يخول صلاحيات ضم هذه العناصر”.

وسبق لبن شيخة أن قاد الجديدي لأول لقب في تاريخ النادي، وهو الفوز بكأس العرش قبل 8 مواسم، ومر بتجارب مختلفة رفقة أندية اتحاد طنجة والرجاء والمغرب التطواني ثم مولودية وجدة، قبل أن يعود للجديدي. ومر بن شيخة بموسم متقلب مع الجديدي، تخلله تقديم استقالته عدة مرات، قوبلت جميعها بالرفض من طرف إدارة النادي. وتربط العديد من التقارير بن شيخة باحتمال العودة مجددا لتدريب اتحاد طنجة، خلفا لإدريس لمرابط، في ظل تشبث الجديدي بخدماته.