مصنعو الخزف الإسبان يطلبون خفض أسعار الغاز الجزائري

عبر تدخل سلطات بلادهم والاتحاد الأوروبي

طالب رئيس الحكومة الإقليمية لمنطقة فالنسيا “خينيراليتات” خيمو بويغ، سلطات بلاده والاتحاد الأوروبي بالتدخل ومباشرة حوار مع الجزائر، لخفض أسعار الغاز، الذي أثر كثيرا حسبه على صناعة الخزف والسيراميك.

وقال خيمو بويغ في تصريحات صحفية الأربعاء بمنطقة كاستيون جنوب المملكة، نقلتها وسائل إعلام محلية إسبانية، إنه يتقاسم قلق وانشغال قطاع الخزف والسيراميك بالمنطقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز المستورد من الجزائر، ما ينقص ويؤثر على تنافسية الشركات.

وطالب رئيس الحكومة الإقليمية لمنطقة فالنسيا “خينيراليتات”، خيمو بويع، سلطات بلاده والاتحاد الأوربي بضرورة معالجة قضية ارتفاع أسعار الغاز من خلال حوار مستمر ودائم مع السلطات الجزائرية بشأن ضمان الإمدادات وخفض الأسعار أيضا.

واعتبر المتحدث أن أسعار الغاز الجزائري المستخدم في أنشطة مصانع الخزف والسيراميك بمنطقة كاستيون على وجه الخصوص مرتفعة جدا وتضر بتنافسية الشركات وتقلص أرباحهم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.

وسبق لمنتجي الخزف والسيراميك الإسباني أن مارسوا ضغوطا على حكومة بلادهم وعلى الاتحاد الأوروبي لدفع الجزائر إلى التراجع عن قرار تقليص واردات هذه المواد ومنح الأولوية لإنتاجها محليا، بعد أن تراجعت صادرات شركات القطاع إلى الجزائر بشكل كبير في السنوات الماضية.