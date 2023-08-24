مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة حيّز الخدمة شهر نوفمبر

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، أن مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة سيشرع في الإنتاج شهر نوفمبر المقبل.

وصرّح الوزير عون عقب زيارة التفقد التي قام بها إلى ولاية ميلة قائلاً: “مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة في طور الإنجاز حاليا بوادي سقان سيشرع في مرحلة الإنتاج شهر نوفمبر المقبل”.

وأكد الوزير أن هذه “المنشأة الصناعية التي تختص في إنتاج المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية من شأنها أن تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية في هذا المجال”.

وشدد عون على إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والداخلية لمنطقة النشاطات لوادي سقان لكي تتمكن من احتضان مشاريع استثمارية أخرى.

للإشارة فقد منح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون “رخصة استغلال استثنائية” لمالك المصنع، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الجزائر.