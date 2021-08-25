مصنع انتاج الغاز الطبي بوهران يدخل حيز الخدمة

سيغطي احتياجات المستشفيات في ولايات غرب ووسط البلاد

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأربعاء بولاية وهران، على وضع حيز الاستغلال مصنعا لانتاج الغاز الطبي تابع لشركة رايانوكس (RAYANOX).

وحضر التدشين رفقة زغذار كل من وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، ووزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وسيقوم هذا المصنع بإنتاج أربعة أنواع من الغازات الطبية وعلى رأسها الأكسجين الطبي بطاقة إنتاجية تعادل 100.000 لتر يوميا وطاقة تخزين مليون (01) لتر بالإضافة إلى وحدة لتعبئة الأكسجين بطاقة إنتاجية 5.000 قارورة في اليوم.

كما سيقوم هذا المصنع بإنتاج الغازات الطبية التالية: CO2 بطاقة إنتاجية 5.000 كغ يوميا، NO2 بطاقة إنتاجية 1.500 كغ يوميا و الاسيتيلين (Acétylène) بطاقة إنتاجية 1.500 كغ يوميا.

وأوضح وزير الصناعة في كلمة له بهذه المناسبة، أنّ دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج سيسمح بتعزيز الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية والإستراتيجية في الوضع الصحي الراهن، حيث سيغطي احتياجات المستشفيات في ولايات غرب ووسط البلاد.

وأشار زغدار، أن مشاريع أخرى مماثلة يتم تجسيدها حاليا، حيث تعمل وزارة الصناعة على مرافقتها لتسريع وتيرة إنجازها حتى تدخل في مرحلة الإنتاج في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع قطاعات أخرى على غرار قطاع الصناعة الصيدلانية.