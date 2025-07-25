مصنع تحلية مياه البحر بالطارف يرفع وتيرة الانتاج في ظرف قياسي

ما سيُعزز التموين المنتظم والدائم بالمياه لفائدة الطارف وعنابة

أعلنت شركة سوناطراك اليوم الجمعة، 25 جويلية، عن استكمال المرحلة النهائية من رفع وتيرة الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بكودية الدراوش، الواقع ببلدية بريحان، ولاية الطارف، وذلك في ظرف قياسي لم يتعدى 48 ساعة، ووفقًا للبروتوكولات التقنية المعتمدة خلال مراحل التشغيل التدريجي.

وأفادت الشركة أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسار تطوير المشروع، حيث بلغ المصنع فعليًا مرحلة الاستعداد الكامل نحو بلوغ طاقته الإنتاجية القصوى المقدّرة بـ 300.000 متر مكعب يوميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن شأن هذه الزيادة في الإنتاج، تضيف سوناطراك، أن تُعزز بشكل ملموس التموين المنتظم والدائم بالمياه لفائدة ولايتي الطارف وعنابة، بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية وضمان استقرار التزود بهذه المادة الحيوية.

ويُعد مصنع تحلية مياه البحر بكودية الدراوش ركيزة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين موارد مائية مستدامة، إذ يُنتظر أن يُغطي حاجيات أكثر من 3 ملايين مواطن، تماشيًا مع السياسات العمومية الهادفة إلى مجابهة تحديات ندرة المياه عبر حلول فعّالة وطويلة الأمد.