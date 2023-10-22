مصنع جديد لسيارات “هيونداي” الكورية في دولة عربية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك، مع شركة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات، لإنشاء مصنع جديد لها في المملكة.

وستبلغ حصة الصندوق السعودي في المشروع المشترك 70 بالمئة، في حين ستمتلك هيونداي 30 بالمئة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ويهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش “ملتقى الأعمال السعودي الكوري” لإنتاج 50.000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، وأخرى كهربائية.

ويتوقع أن يوضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في العام 2026، يضيف المصدر.