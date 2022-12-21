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الجزائر

مصنع جزائري ألماني لإنتاج مواد صيدلانية وإطارات السيارات

الشروق أونلاين
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مصنع جزائري ألماني لإنتاج مواد صيدلانية وإطارات السيارات
ح.م
صورة تعبيرية

وقعت سوناطراك مع شركة ألمانية على مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى حول مشروع صناعي سيسمح بانتاج مواد صيدلانية وإطارات السيارات، بالإضافة إلى زيوت التشحيم لمصفاة أرزيو.

وحسب بيان للمجمع فقد جرت مراسم التوقيع مع الشركة الألمانية H&R، وهذا على هامش الملتقى الجزائري الألماني الرابع للطاقة.

وقام الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر بالشراكة مع H&R بغرض تثمين المنتجات الثانوية لوحدات زيوت التشحيم لمصفاة أرزيو.

وسيسمح هذا المشروع بإنتاج منتجات خاصة ذات قيمة مضافة عالية تستخدم بشكل خاص في الصناعات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وإطارات المركبات لصالح السوق الوطنية وللتصدير. يؤكد المصدر ذاته.

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