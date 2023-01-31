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الجزائر
8 مصانع مماثلة ستغطي 35 بالمائة من الاحتياجات

مصنع جزائري هندي لإنتاج أدوية مضادة للسرطان

الطاهر حليسي
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مصنع جزائري هندي لإنتاج أدوية مضادة للسرطان
ح.م

أشرف علي عون، وزير الصناعات الصيدلانية، خلال إشرافه رفقة محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الثلاثاء، على تسليم العقد لصاحب مشروع خاص أنشأه بالشراكة مع مؤسسة هندية، وهو مخصص لإنتاج أدوية لمكافحة السرطان، بعين ياقوت شمال ولاية باتنة، وذلك في أعقاب رفع كافة القيود الإدارية والبيروقراطية والتي تم تسويتها في ظرف ثلاثة أيام حسب ما شرحه والي الولاية.
وكشف علي عون بأن المصانع التي ستدخل الإنتاج هذه السنة بإضافة مصنع عين ياقوت، ستبلغ ثماني مؤسسات موجهة لإنتاج أدوية لفائدة مرضى السرطان ستلبي ما بين 30 إلى 35 في المائة من احتياجات السوق بعد ما انطلقت ما بين نهاية السنة الفارطة وبداية السنة الجارية، مرجعا تلك النسبة لضرورات صناعة الأدوية والتي تتطلب استيراد مواد حيوية من الخارج وخضوعها لتكنولوجيا معقدة، تفرض حتمية تطوير التكوين والتأهيل لصالح المشتغلين في هذه الشركات الطبية.
وقام وزير الصناعة الصيدلانية بمعاينة مشروع آخر بمدينة عين ياقوت، أنشأه مستثمر خاص لإنتاج شرائح قياس نسبة السكر في الدم، ما من شأنه خفض أثمانها في السوق وتوفير العملة الصعبة سواء بتقليص الواردات أو التصدير لدول إفريقية وشرق أوسطية في إطار البرنامج الرئاسي لتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات.

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