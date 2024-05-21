مصنع “فيات”..  فتح خط ثاني للإنتاج في جوان المقبل

كشف الي هران السعيد سعيود عن فتح الخط الأتوماتيكي الثاني للإنتاج بمصنع السيارات من علامة “فيات” بوهران في أواخر جوان القادم، مما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا.

وأفاد والي وهران السعيد سعيود، الاثنين، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن هذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي بصدد القيام باستثمارات أخرى من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة.

وقدم ذات المسؤول خلال هذه الدورة عرضا لمختلف الانجازات التي حققتها ولاية وهران في السنوات الأخيرة، في مجالات السكن والمشاريع العمرانية والصحة والتربية والموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والصيد البحري و الطاقة و الفلاحة.