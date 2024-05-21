-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مصنع “فيات”..  فتح خط ثاني للإنتاج في جوان المقبل

الشروق أونلاين
  • 632
  • 0
مصنع “فيات”..  فتح خط ثاني للإنتاج في جوان المقبل

كشف الي هران السعيد سعيود عن فتح الخط الأتوماتيكي الثاني للإنتاج بمصنع السيارات من علامة “فيات” بوهران في أواخر جوان القادم، مما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا.

وأفاد والي وهران السعيد سعيود، الاثنين، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن هذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي بصدد القيام باستثمارات أخرى من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة.

وقدم ذات المسؤول خلال هذه الدورة عرضا لمختلف الانجازات التي حققتها ولاية وهران في السنوات الأخيرة، في مجالات السكن والمشاريع العمرانية والصحة والتربية  والموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والصيد البحري و الطاقة و الفلاحة.

مقالات ذات صلة
بإجراءات صارمة… هذه كيفيات التأكّد من منتجات “حلال” المستوردة

بإجراءات صارمة… هذه كيفيات التأكّد من منتجات “حلال” المستوردة

وزارة الزراعة الأمريكية: روسيا تطيح بالإتحاد الأوروبي في سوق القمح الجزائري

وزارة الزراعة الأمريكية: روسيا تطيح بالإتحاد الأوروبي في سوق القمح الجزائري

“سونالغاز” تفتح مشروع للطاقة في “كوبا”

“سونالغاز” تفتح مشروع للطاقة في “كوبا”

عرقاب في زيارة عمل إلى الكونغو برازافيل 

عرقاب في زيارة عمل إلى الكونغو برازافيل 

وزير الفلاحة يقدّم 3 أرقام حول مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري

وزير الفلاحة يقدّم 3 أرقام حول مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري

مشاورات جزائرية موريتانية لتطويير التعازون الفلاحي

مشاورات جزائرية موريتانية لتطويير التعازون الفلاحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد