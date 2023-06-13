مصنع فيات: والي وهران يكشف نسبة تقدم الأشغال

بلغت نسبة تقدم الأشغال بمصنع السيارات “فيات” بولاية وهران 60 بالمائة، حسب ما أعلن عنه والي الولاية السعيد سعيود.

وأكد الوالي خلال اشرافه، الثلاثاء، على تنصيب المقاولات المكلفة بعمليات تهيئة المساحات الخارجية للمصنع أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 60 بالمائة.

وصرح السعيد سعيود أن المصنع يعرف وتيرة إنجاز جد متسارعة، وهذا من أجل انتاج وتسويق أول سيارة في نهاية السنة وبداية السنة القادمة.

وفي السياق ذاته، أمر الوالي المؤسسات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية باحترام الآجال المتفق عليها والرفع من وتيرة الاشغال والانتهاء منها في الوقت المحددة.

وانطلقت، صبيحة الثلاثاء، أشغال التهيئة الخارجية للمصنع ومنطقة توسعه وهذا بعد أن تمت عملية الربط بكل الشبكات الحيوية اللازمة من ماء، كهرباء، الانترنت.