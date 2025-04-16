مصنع في الجزائر لشركة “APTIV” العالمية لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالسيارات

استقبل وزير الصناعة سيفي غريب يوم الأربعاء، ممثلين عن شركة “APTIV” العالمية لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالسيارات، بحضور ممثل عن شركة “ستيلانتيس” الجزائر وإطارات من الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، في إطار “إستراتيجية قطاع الصناعة الرامية إلى توطين صناعة قطع غيار السيارات في الجزائر”.

حيث قدم الوفد الأجنبي “عرضًا مفصلًا حول مشروع إنشاء مصنع لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالمركبات في الجزائر، بالشراكة مع شريك صناعي جزائري”.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن “المشروع يُعدّ محطة إستراتيجية لتجسيد هدف توطين صناعة المركبات في الجزائر. من خلال تصنيع المكوّنات محليًا، بدل الاعتماد على الاستيراد”.

كما شدّد الوزير على “ضرورة زيادة حجم الإنتاج بالتدريج. من أجل بناء صناعة تنافسية ومستدامة، تستجيب لمتطلبات السوق الوطني، وتفتح آفاقًا للتصدير، إلى جانب: