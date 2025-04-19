مصنع لـ”صوكون الصينية” لتركيب السيارات في باتنة

باشرت شركة “صوكون” الصينية المختصة في صناعة المركبات والسيارات إنشاء مصنع لها في بلدية زانة البيضاء بولاية باتنة، حسبما أعلنته، السبت مصالح الولاية.

وسيقوم المصنع في مرحلته الأولى بتركيب المركبات النفعية ومركبات نقل الأشخاص وفق نظام “المجموعات شبه المفككة”، الموسوم “أس.كا.دي”، مع الالتزام بنقل التكنولوجيا للجانب الجزائري عبر فنيّيه ومهندسيه، حسب المصدر.

وينص الاتفاق أيضا على تكوين الموارد البشرية في قطاع التجميع.

ومن المنتظر أن يوفر المصنع 450 منصب شغل مباشر في بدايته، على أن يصل عدد مناصب العمل إلى 1300 خلال مرحلة التركيب الكامل وفق النظام المتفق عليه.

وأوضح بيان للولاية أن الوالي محمد بن مالك، استقبل وفدا ممثلا عن الشركة، بحضور كل مديري القطاعات المعنية، وهي الصناعة، أملاك الدولة، التعمير، والتشغيل، والذين يتكفلون بمرافقة المستثمر عبر الشروع في تقديم رزمة من التسهيلات القانونية والعملية لرفع العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز.

يذكر أن مصنع “كيا كلوفيس” المنجز في بلدية جرمة منح حسب وزارة الصناعة للشريك الصيني جيتور، عبر شركة جديدة تسمى “مسار” المكلفة بتسيير مصنع جيتور بمساهمة تقدر بـ55% وتطمح لإنتاج 270.000 سيارة في الخماسي المقبل.