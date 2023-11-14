مصنع “نوفو نورديسك” يباشر عملية التصدير نحو ليبيا

اختار اليوم العالمي لداء السكري لإرسال أولى شحناته

باشر مصنع “نوفو نورديسك” لتصنيع الأدوية الخاصة بداء السكري، بولاية تيزي وزو، عملية التصدير نحو الخارج، والانطلاقة كانت، الثلاثاء، بدولة ليبيا الشقيقة، في انتظار توسيع السوق نحو بلدان اخرى، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الذي حثّ على ضرورة رفع الإنتاج لاقتحام الأسواق الدولية ورفع صادرات الجزائر لإنعاش الاقتصاد الوطني.

المصنع الذي اختار اليوم العالمي لداء السكري والمصادف لـ14 من شهر نوفمبر من كل سنة، لدخول مرحلة جديدة من مساره في انتاج الأدوية، اكدت بخصوصه الرئيسة المديرة العامة لمخابر “نوفو نورديسك” بالجزائر، مليكة درغال، انه يعمل حاليا على تغطية ما لا يقل عن 75 بالمائة من حاجة السوق الوطنية لأدوية داء السكري، وقد انطلقت امس الشحنة الأولى من دواء “ميتفورمين” نحو الجمهورية الليبية كبداية رمزية قدرها 140 ألف وحدة، على أن يتم رفع النسبة لاحقا، مع تمديد سوق التصدير نحو البلدان الإفريقية، والتطلع لاقتحام السوق الأوروبية مستقبلا.

واضافت المتحدثة ان التصدير سيضم أقلام الأنسولين في الأشهر القليلة القادمة والتي تتولى وحدة بوفاريك بولاية البليدة انتاجها، مؤكدة ان مهمة مخابر نوفو نورديسك بالجزائر، موجهة بالدرجة الأولى لتوفير الأدوية الخاصة بداء السكري للمصابين به على مستوى الوطن، والتوجه نحو التصدير للسوق الإفريقية والأوربية مستقبلا بالدرجة الثانية، حيث كانت الخطوة الأولى من ولاية تيزي وزو باتجاه الجمهورية الليبية.

ومن جهة اخرى، افادت البروفيسور صفية ميموني، رئيسة مصلحة أمراض الغدد الصماء بمستشفى “مصطفي باشا” بالعاصمة، ان عدد الحاملين لداء السكرى بالجزائر يتعدى الـ14 بالمائة، وهو الرقم المرشح للارتفاع بسبب النمط المعيشي والنظام الغذائي المعتمد، إلى جانب الضغوطات المختلفة التي جعلت من السكري يحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، بعد مرض ضغط الدم.