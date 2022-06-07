مصور يسبق عدائين في بطولة دولية.. فيديو يحقق ملايين المشاهدات

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر مصوّراً يتفوّق على العدّائين المشاركين في مسابقة رياضية ويسبقهم أثناء تصويره لهم.

ويظهر في المقطع ما يبدو أنه سباق جري، وعلى هامش الحلبة مصوّر يلاحق العدّائين بعدسته، ثمّ يتفوّق عليهم بالسرعة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا المصوّر تمكّن من التفوّق على العدّائين وأنّه الأولى بأن يكون هو الفائز في السباق.

وحصد هذا المقطع ملايين المشاهدات والتفاعلات على مواقع التواصل من فيسبوك وتيك توك ويوتيوب.

حقيقة الفيديو

لكن هذا المقطع في الحقيقة ليس سوى إعلان تجاريّ لمشروب رياضي، والمشاهد التي فيه تمثيليّة.

فالتفتيش على مشاهد ثابتة من الفيديو يُرشد إلى قناة على موقع يوتيوب وإلى موقع إلكتروني باسم المخرج جايك واين المقيم في بريطانيا، حيث نُشرت نُسخ أطول من الفيديو يظهر في آخرها بوضوح أنه إعلان تجاريّ.

وكتب جايك واين في شرح مرفق بإحدى نسخ هذا الفيديو “إعلان تجاريّ صوّرته في جنوب إفريقيا بإعادة تمثيل مسابقة في حلبة أولمبية”.