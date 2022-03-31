مصيره على كفّ عفريت.. هل يدفع عمارة ثمن الكؤوس المكسورة؟

يُنتظر أن يعقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة صباح الخميس، اجتماعا طارئا رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي لِهيئته.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي لـ “الفاف”، على خلفية إقصاء المنتخب الوطني من المشاركة في كأس العالم 2022.

ووفقا للأصداء الواردة من المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، فإن مسؤولي أعلى هيئة كروية في الجزائر سيتّخذون عدّة قرارات كبيرة.

ويُروَّج على أن شرف الدين عمارة سيرمي المنشفة، بِضغط من بعض أعضاء المكتب الفيدرالي كانوا في خلافات معه سابقا، وأيضا جهات خارج مبنى “الفاف” كانت ضدّ تعويضه لِخير الدين زطشي منتصف أفريل من العام الماضي (أنصار زطشي ومحمد روراوة). عِلما أنه يُفترض أن تنتهي عهدة عمارة في ربيع 2025.