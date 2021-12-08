مصيره في كأس العرب بعد الإصابة.. بونجاح يُوضّح

أكّد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الأربعاء، أنه مُستعدّ للمشاركة مع المنتخب الوطني المحلّي ضد المغرب.

وتُجرى هذه المباراة مساء السبت المقبل بِقطر، في إطار ربع نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وقال بونجاح إن الفحوصات الطبية المعمّقة التي أجراها، أثبتت عدم خطورة الإصابة (ارتجاج في المخ) التي تعرّض لها في مواجهة مصر سهرة الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات لِموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن طبيب المنتخب الوطني المحلّي طلب منه الرّكون إلى الرّاحة، الأربعاء. على أن يعود إلى أجواء التدريبات هذا الخميس.

وشدّد بونجاح على طمأنة الجمهور الجزائري، وقال إن وضعيته الصحّية جيّدة إلى حدّ كبير، قدّرها بِنسبة 90%. وأنه سيخوض مواجهة المغرب، إن أدرجه الناخب الوطني مجيد بوقرة ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بِهذه المباراة.

ورفض بونجاح تحميل حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي مسؤولية التدخّل العنيف، وقال إن الإصابات جزء من لعبة كرة القدم، وأن حامي عرين المنافس كان بِصدد صيانة شباكه.