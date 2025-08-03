“مصير الجزائر المستقلة والمستقرة وذات القرار السيّد بين أيدي جميع أبنائها المخلصين”

الفريق أول شنقريحة بمناسبة اليوم الوطني للجيش:

بعث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، تهنئته بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين.

وتحتفل الجزائر بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي في الرابع أوت من كل عام. تخليدا لذكرى تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكوّنات الجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني، من خلال “تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة:

تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة،

ولشهداء الواجب الوطني،

ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب،

وأفراد الجيش الوطني الشعبي نظير تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام”.

وجاء في تهنئة الفريق أول شنقريحة بالمناسبة: