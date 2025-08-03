“مصير الجزائر المستقلة والمستقرة وذات القرار السيّد بين أيدي جميع أبنائها المخلصين”
بعث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، تهنئته بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين.
وتحتفل الجزائر بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي في الرابع أوت من كل عام. تخليدا لذكرى تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكوّنات الجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني، من خلال “تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة:
- تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة،
- ولشهداء الواجب الوطني،
- ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب،
- وأفراد الجيش الوطني الشعبي نظير تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام”.
وجاء في تهنئة الفريق أول شنقريحة بالمناسبة:
بمناسبة الذكرى الرابعة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الموافق للرابع أوت من كل سنة، يشرفني أن أزف إليكم أنتم أبناء الجيش الوطني الشعبي، المرابطون عبر كامل ربوع وطننا المفدى، تهاني وتحيات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، داعيا إياكم إلى الترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين فدوا الوطن بكل غال ونفيس وقدموا أعظم التضحيات إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة، وعلى أرواح شهداء الواجب الوطني، الذين أنقذوا الجمهورية، كما أحثكم على المحافظة على وديعة هؤلاء الرجال الأفذاذ والاقتداء بسيرهم الخالدة، من أجل أن تبقى جزائرنا الغالية، دائما وأبدا، عصية على أعدائها، قوية بسواعد أبنائها المخلصين.
كما أتوجه بدوري، إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين، بأخلص التهاني والتبريكات، راجيا أن يُعيد العلي القدير علينا جميعا هذه المناسبة الوطنية بالخير وعلى جيشنا العتيد وبلدنا العزيز بمزيد من التطور والازدهار.
لقد أقرّ السيد رئيس الجمهورية هذا اليوم الوطني من باب الوفاء والعرفان والتقدير لتضحيات إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، سواء خلال مرحلة البناء والتشييد أو إبان الأزمة الأمنية التي عرفتها بلادنا، حيث جابهوا بكل حزم وصرامة فلول الإرهاب الهمجي، وأفشلوا، رفقة كل المخلصين من أبناء الجزائر، المشروع الظلامي لتدمير الدولة الوطنية وحافظوا بكل وعي على نظامها الجمهوري والديمقراطي.
فمصير الجزائر المستقلة والآمنة والمستقرة وذات القرار السيّد، هو بين أيدي جميع أبنائها المخلصين، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي دوما متحفزا ومستنفرا قواه ومعبئا لكافة طاقاته ووسائله وإمكانياته، من أجل المحافظة على ثمرة الاستقلال والسيادة الوطنية والوفاء لقيم نوفمبر الخالدة والعـــض بالنـــواجـــذ على الوحدة الشعبية والترابية للوطن، رغم كيد الأعداء، وذلك هو أعلى درجات عزمنا وتصميمنا كحماة للوطن لا هَمَّ لنا إلا عزّة ورقيُّ الجزائر الأزلية.
إنكم يا أبناء الجيش الوطني الشعبي، تحقيقا لهذه الغايات النبيلة والسامية، المستلهمة من إرث آبائكم وأجدادكم الميامين، مطالبون بمواصلة العمل، بكل عزيمة وإصرار، لجعل قواتنا المسلحة مظلّة الأمن والأمان، التي تحتمي بها الجزائر في كافة الأوقات والظروف، وتقيها من كافة المخاطر، التي تتربص بها وتحيط بها من كل جانب.
هذه التهديدات، التي أصبحت سمة بارزة من سمات هذا الزمن المتغير وغير المأمون بل والغادر، تستدعي مواجهة تداعياتها بالنجاعة والفعالية اللازمتين. أخيرا، وإذ أجدد لكم جميعا تهاني الخالصة، فإنني أهيب بكم، بهذه المناسبة الوطنية الفارقة، أن تواصلوا، كما عهدتكم دائما، جهد ترقية جودة الأداء، سلاحكم في ذلك تقديس العمل والتفاني فيه، والعزم على الأداء الوافي والكافي للمهام الدستورية النبيلة الموكلة لمؤسستنا العسكرية، الحريصة دوما على ضمان أمن وسلامة وطننا العزيز، وسكينة وطمأنينة شعبنا الأبي.