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رياضة

مصير فوزي غلام

علي بهلولي
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مصير فوزي غلام
ح.م
فوزي غلام بِزيّ نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال حصصه التدريبية في ديسمبر 2022.

أجرى اللاعب الجزائري فوزي غلام في الفترة الأخيرة حصصا تدريبية، في صفوف فريقه السابق سانت إيتيان الفرنسي.

وكانت هذه العودة مُؤشّرا على رغبة الدولي الجزائري السّابق في ارتداء زيّ نادي الأخضر والأبيض مُجدّدا، الذي غادره في جانفي 2014 بِاتّجاه فريق نابولي الإيطالي. وخاصّة وأنه لا ينتمي إلى أيّ نادٍ منذ الـ 30 من جوان الماضي.

وقال المُنسّق الرياضي لِنادي سانت إيتيان الفرنسي لويك بيران إن إدارته تفاوضت مع غلام على أمل انتدابه، لكن الطرفَين افترقا دون إبرام الصفقة.

ولم يُوضّح بيران سبب عدم إمضاء العقد، فيما ذكرت تقارير صحفية فرنسية صادرة، الخميس، أن مسؤولي نادي سانت إيتيان اقترحوا الاستفادة من خدمات المدافع الجزائري لِفترة قصيرة حتى الصّيف المقبل، بينما اشترط غلام (31 سنة) عقدا طويل المدّة.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ذكر فوزي غلام أنه مُسافر إلى مدينة نيويورك الأمريكية. وقد يكون ذلك للتمتّع بِاحتفالات نهاية السنة الميلادية.

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