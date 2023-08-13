مصير قندوسي في الأهلي ما زال مهددا

يبقى المرشح الأبرز لمغادرة الفريق

رجحت مصادر صحفية متطابقة اقتراب الدولي الجزائري أحمد قندوسي من الرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة أن مصيره في القلعة الحمراء يبقى مرتبط بما ستسفر عنه المفاوضات الجارية حاليا لتدعيم الهجوم.

وتوجد إدارة الأهلي في مفاوضات مع بعض المهاجمين أمثال الكونغولي جاكسون موليكا والبرازيلي جوستافو سوزا، لكن لم يكتب لها النجاح.

وكشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي في وقت سابق أسباب تحول الأهلي من البحث عن رأس حربة إلى حسم صفقة قندوسي، مشيرا إلى أن الجزائري كان ضمن خطط النادي في الصيف، لكن الأولويات تغيرت، فضل النادي عدم المخاطرة والانتظار لنهاية الموسم.

وشارك قندوسي لحد الآن، في 21 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها هدفين وصنع 3 خلال 1075 دقيقة. ويرجع السبب في قلة مشاركات قندوسي لاعتماد كولر على الثلاثي مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج معظم أوقات الموسم في وسط الملعب.

ومع رحيل حمدي فتحي، اعتمد كولر على بعض الخيارات الأخرى، مثل محمد مجدي أفشة ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ومع قلة مشاركات قندوسي وابتعاده بشكل كبير عن حسابات كولر أصبح المرشح الأبرز للخروج من أجل حسم صفقة المهاجم الذي لا يزال يبحث عنه الأهلي.

ويملك قندوسي عدة عروض، في مقدمتها سيراميكا كليوباترا، لكن راتب اللاعب المرتفع يعطل إتمام التفاوض.