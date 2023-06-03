مصير مُختلف لِثلاثة دوليين جزائريين

اختلف مصير ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين سهرة السبت، في الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

ونجح المدافع جوين حجام والمهاجم أندي ديلور رفقة فريقهما نانت، في البقاء بِحظيرة النّخبة الفرنسية. بينما نزل لاعب الخطّ الخلفي حكيم زدادكة وناديه أوكسير إلى الدرجة الثانية.

وفاز فريق نانت بِهدف لِصفر على ضيفه نادي أونجي، وحينها دخل حجام إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62. بينما غاب ديلور بِداعي الإصابة.

وفي الطرف المُقابل، شارك متوسّط الميدان نبيل بن طالب أساسيا مع فريقه أونجي، ودخل المهاجم فريد الملالي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 55، وغاب المدافع فوزي غلام بِسبب الإصابة.

وخسر فريق أوكسير بِميدانه (1-3) أمام نادي لونس، مع مشاركة المدافع زدادكة أساسيا، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني.

وبات فريق نانت يجمع 36 نقطة في المركز الـ 16، وحاز نادي أوكسير 35 نقطة في الرّتبة الـ 17.

وهكذا رافق نادي أوكسير ثلاثة أندية أخرى نزلت في تاريخ سابق إلى القسم الثاني الفرنسي، وهي أجاكسيو وتروا وأونجي.

ويرتبط جوين حجام (20 سنة) مع نادي نانت بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. بينما لم تُقرّر بعد إدارة الفريق بِخصوص شراء عقد ديلور من عدمه، على اعتبار أن مهاجم “الخضر” (31 سنة) ما زال مُرتبطا مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. مثلما هو الشّأن مع زدادكة (28 سنة) ونادي أوكسير، حيث يمتلك فريق ليل الفرنسي العقد حتى الـ 30 من جوان 2025.