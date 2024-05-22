مضاربون يحوّلون قناطير من الصوجا المستوردة لتسمين المواشي في وهران

تم استخراجها من مؤسسة إنتاجية بفواتير وهمية

أطاحت مصالح الدرك الوطني بوهران، مؤخرا، بشبكة إجرامية تنشط في تحويل مئات القناطير من فول الصوجا المستوردة عبر ميناء وهران لصالح مؤسسة إنتاجية، ومن خلال هذه الأخيرة، كان يعاد استخراج الشحنات الواردة إليها لنقلها إلى وحدة سرية، تعمل على تغيير وجهتها الأصلية، بتصنيعها وتحويلها إلى مواد خاصة بتغذية الأنعام، ومن ثمّ، بيعها لموالين ومربي المواشي والدواجن عن طريق المضاربة واستعمال فواتير وهمية، لجني أرباح مضاعفة بأقل التكاليف.

وبحسب مسؤول خلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران، فإن هذه العملية النوعية قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بين فريحة، التي تمكّنت من وضع حد لعناصر هذه الشبكة أثناء قيامها بعملية تفتيش للمركبات على الطريق الوطني رقم 13، الرابط بين بلديتي وادي تليلات وآرزيو، أين تم التفطن لوجود شاحنة مزوّدة بمقطورة على متنها شحنة مثيرة للشبهة من حبوب الصوجا، من خلال فحص الوثائق التي بحوزة سائقها، قبل أن تكشف التحريات عن ارتباط الأمر بشبكة إجرامية تقوم بالمضاربة غير المشروعة في الحبوب ومشتقاتها وتحويلها عن مقصدها الامتيازي.

كما أوضح المساعد علام سعيد، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة بخصوص تفاصيل هذه القضية، أن العملية جاءت على إثر توقيف شاحنة مقطورة معبأة بـ319.60 قنطار من مادة الصوجا المستوردة على مستوى الطريق الوطني رقم 13، وبعد التحري في مصدر ووجهة هذه المادة الأولية، تبين أنه تم شحنها من إحدى المؤسسات انطلاقا من ميناء وهران، مع تغيير وجهتها لغرض إعادة تصنيعها واستعمالها لتغذية الدجاج بتحرير فاتورة وهمية، وكذلك أشير إلى فرضية استغلالها قبيل عيد الأضحى لتسمين الأضاحي.

ويضيف المصدر، أنه على إثر ذلك، تم توقيف 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و70 سنة، مع حجز 319.60 قنطار من مادة الصوجا، وأيضا شاحنة مقطورة، جهاز إعلام آلي وفواتير وهمية، فيما تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية المضاربة غير المشروعة في المواد الأولية المدعمة، الحبوب ومشتقاتها، في إطار جماعة إجرامية منظمة، إعادة بيع مواد أولية تم اقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية، ممارسة أعمال تجارية بدون اكتساب الصفة التي تحدّدها القوانين المعمول بها (تحرير فواتير وهمية – شكلية) وممارسة نشاط تجاري قار بدون مقر.